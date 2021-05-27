الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 أيار 2021 ساعة 07:35

المغرب.:أحزاب المعارضة تتراجع عن طلب إسقاط الحكومة

المغرب.:أحزاب المعارضة تتراجع عن طلب إسقاط الحكومة
وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن الأحزاب الثلاثة أجلت الندوة الصحفية إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر.

وأكدت المصادر للصحيفة أن "قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت ستعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ملتمس الرقابة ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، ضد مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)، وهو ما يعكس عدم إجماع الأغلبية على مشروع القانون المذكور".

وأوضحت مصادر حزبية من المعارضة أنه "تم التراجع عن فكرة تقديم ملتمس الرقابة، وهو ما يبرر تأجيل انعقاد الندوة الصحافية"، مشيرة إلى أن "تقديرات بعض أحزاب المعارضة ارتأت في اللحظة الأخيرة التراجع عن المقترح الدستوري".

وأضافت أن "أحزاب المعارضة الثلاثة تتجه إلى تفعيل الفصل 101 لمساءلة حكومة العثماني عن حصيلتها، وينص الفصل المذكور على أنه يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".

وبحسب الصحيفة، يبدو أن التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة ناتج عن الخوف من حدوث أزمة سياسية ودستورية في المغرب هو في غنى عنها في الوقت الحالي.
مصدر : وكالات
رقم : 934740
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
27 أيار 2021
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
26 أيار 2021
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
عراقجي: المفاوضات النووية ستستمر حتى توفير مصالح البلاد
26 أيار 2021
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
البرلمان الإيراني يبقي قاليباف رئيساً له
26 أيار 2021
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
السيد نصر الله: نبارك الانتصار الكبير والعظيم للمقاومة في فلسطين
25 أيار 2021
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
اللواء سلامي: عملية سيف القدس تجلى فيها نصر الله
25 أيار 2021
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
انطلاق مناورات "درع السماء 1400" للجيش الايراني في اصفهان
25 أيار 2021
أحلام العصافير..
أحلام العصافير.. 'نتنياهو'.. يكاد المُريب يقول خذوني..
25 أيار 2021
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
المقاومة الفلسطينيّة تُنذر الكيان المخادع.. كيف ستكون الحرب القادمة؟
25 أيار 2021
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
المغرب مع القضية الفلسطينية أم عليها؟
25 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
أحلام العصافير..