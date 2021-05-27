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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 07:39

اعادة تاهيل 3 مروحيات تابعة لاسطول الجيش الايراني

اعادة تاهيل 3 مروحيات تابعة لاسطول الجيش الايراني
وفي كلمته خلال المراسم التي جرت امس الاربعاء اشار العميد طيار الى اجراءات الفرق التقنية والتصليح والصيانة في القاعدة الرابعة لطيران الجيش وكذلك لقائه الطيارين فيها وقال: اننا نثمن جهود هؤلاء الشباب التي تذكّر ببطولات وملاحم اعوام الدفاع المقدس (1980-1988).

ونوه الى الدور الذي ادته 98 مروحية لطيران الجيش في ملحمة تحرير مدينة خرمشهر في عمليات "بيت المقدس" وقال: ان ثقافة "3 خرداد" (25 ايار/مايو 1982 ذكرى تحرير مدينة خرمشهر)، هي ثقافة البسالة والملحمة وان ذات الثقافة الان جارية في طيران الجيش.

واضاف: ان طيران الجيش رهن اشارة قائد الثورة وعلى استعداد لخلق ملاحم جديدة في اي ساحة بما يتناسب مع ظروف المكان والزمان.

واكد العميد طيار قرباني بان المعرفة المتعلقة بعمليات اعادة التاهيل والصيانة الاساسية (overhaul) للطائرات المروحية قد تم توطينها في طيران الجيش منذ اعوام طويلة ونحن معتمدون في ذلك على علماء وشباب هذه القوة.

وتفقد قائد طيران الجيش الايراني مختلف اقسام القاعدة الرابعة لطيران الجيش واحدث الاجراءات المتخذة في سياق تحديث اسطول المروحيات وتجهيزها بالمنظومات الحديثة للطيران والتسليح والحرب الالكترونية.
مصدر : وكالات
رقم : 934746
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