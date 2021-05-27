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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 08:39

مسؤول إيراني: نحن والعراق دولة واحدة ولا داعي لتأشيرات الدخول بيننا

مسؤول إيراني: نحن والعراق دولة واحدة ولا داعي لتأشيرات الدخول بيننا
وقال مهاجر على هامش لقائه اليوم بمجموعة من التجار ورجال الاعمال الايرانيين والعراقيين في بغداد، إن مجلس الوزراء الايراني قرر في اجتماعه الذي عقد الاسبوع الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين في أي وقت، إذا كانت الحكومة العراقية مستعدة لهذه الخطوة، بحسب وكالة إرنا الإيرانية.

وأضاف “نحن حاليا ننتظر الحكومة العراقية لكي تعلن قرارها بهذا الشأن، ليتم بعد ذلك السماح بزيارة رعايا البلدين من دون الحاجة الى استصدار تأشيرات الدخول”.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن معظم رجال الاعمال الايرانيين والعراقيين الذين استضافهم اتحاد غرف التجارة العراقية، خلال اللقاء بالمسؤول الإيراني، ولاسيما التجار الايرانيون، شكوا من التعقيدات في الحصول على تأشيرات الدخول.

وحول الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، صرح الدبلوماسي الايراني بأن البروتوكولات والقيود الاحترازية تسود جميع دول العالم اليوم، وعليه يسمح للرعايا الايرانيين والعراقيين زيارة البلدين بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
مصدر : وكالات
رقم : 934763
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