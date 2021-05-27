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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 09:30

سفارة الصين بأميركا: تسييس منشأ كورونا يعرقل التحقيقات

سفارة الصين بأميركا: تسييس منشأ كورونا يعرقل التحقيقات
وقالت السفارة على موقعها على الإنترنت إن الصين تدعم "دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم".

وأمر الرئيس الأميركي معاونيه بتحديد منشأ فيروس كورونا الذي يسبب كوفيد-19، قائلا إن أجهزة المخابرات الأميركية تطرح نظريات متضاربة قد تشمل احتمال تسربه بسبب حادث في مختبر.

وقال بايدن إن أجهزة المخابرات تدرس احتمالين مرجحين، لكنها لا تزال تفتقر إلى الثقة القوية في استنتاجاتها وتجري نقاشا ساخنا بشأن أيهما أكثر ترجيحا.

وجاء في بيان الرئيس المكتوب أن النتائج وردت بالتفصيل في تقرير لبايدن، الذي طلب من فريقه في مارس أن يقدم تفاصيل عما إذا كان ذلك الفيروس المستجد "نشأ نتيجة مخالطة إنسان لحيوان مصاب أو من حادث بمختبر".

وكشف حديث بايدن العلني وغير المعتاد عن تقييمات سرية وغير حاسمة للمخابرات الأميركية عن جدل يعتمل داخل الإدارة بشأن منشأ فيروس كورونا.
مصدر : وكالات
رقم : 934780
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