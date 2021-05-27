السعودية تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 444 ألفا و780 حالة، من بينها 10 آلاف و23 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.



فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 427 ألفا و462 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7295 حالة وفاة.



وأكدت الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن التحصين يعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" قد أعلن الثلاثاء، أن روسيا تقترح على السعودية تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" كما أنها مستعدة لإبرام عقود توريده للمملكة.