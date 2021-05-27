الاحتلال يشن حملة دهم ويعتقل 7 فلسطينيين من سعير

وأفادت مصادر محلية، ان قوة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت عدة منازل، وجرى خلال ذلك مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز ما أدى لالتهاب النيران في بعض الاراضي.



وأضافت المصادر، انه تم خلال ذلك اعتقال كل من: أسامة محمد المطور، جميل أحمد مطور، فارس عبد القادر الجبارين، خليل كريم الفروخ، جهاد عمر الجرادات، أدهم جبارين، أحمد عطيه المطور.



كما تم تسليم بلاغات استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال للمواطنين: حيران جرادات وتامر جبارين ومحمود جرادات ورياض جرادات وأمجد جرادات.