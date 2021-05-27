?>?> السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور - اسلام تايمز
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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 11:47

السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور

السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
وقال السيد الخامنئي في اجتماع له عبر الانترنت مع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بمناسبة مرور عام على انتخابه "أعلن بقوة للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور"، داعياً الإيرانيين الى المشاركة في الانتخابات وأن يصوتوا لمن يمتلك الأهلية.

وقدم السيد الخامنئي شكره للمرشحين الذين لم يوافق مجلس صيانة الدستور على أهليتهم على احترامه لقرارات المجلس.

كما أشار سماحته إلى دور البرلمان الإيراني خلال مرور عام على انتخابه، وقال "في العام الماضي، أظهر البرلمان أنه مجتهد وطموح وفعال"، مضيفاً إنه "برلمان ثوري ومحبوب بين الناس".

وأوصى قائد الثورة الإسلامية أعضاء البرلمان بضرورة أن يكونوا حريصين على عدم مساعدة العدو في أفعالك أو أقوالك، وقال "هذه نصيحتي المؤكدة يجب أن يكون السلوك والكلام داخل البرلمان الحادي عشر بحيث لا يوافق على معارضة هذا البرلمان".

 
رقم : 934799
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