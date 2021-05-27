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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 12:10

روحاني: اكمال التطعيم العام ضد كورونا سينعش القطاع السياحي

روحاني: اكمال التطعيم العام ضد كورونا سينعش القطاع السياحي
جاء ذلك في المراسم التي جرت اليوم الخميس عبر آلية الفيديو كونفرانس لافتتاح مشاريع وطنية في مجال السياحة والتراث الثقافي حيث اشار روحاني الى أن القطاع السياحي سيبقى متلكئا خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ، لكنه سيتحسن خلال الاشهر الاخيرة من العام الجاري ومطلع العام الايراني مع اكمال التطعيم ضد كورونا.

واشار الى أن حكومته بذلت خلال ثمان سنوات جهودا جيدة في مجال التراث الثقافي والسياحي وقطاع الصناعات اليدوية ورفعت عدد الاسرة في الفنادق والمناطق السياحية الى 465 الفا.
رقم : 934803
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