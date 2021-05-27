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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 12:11

قطر تبدأ برفع قيود كورونا بشكل تدريجي

قطر تبدأ برفع قيود كورونا بشكل تدريجي
وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أنه "سيتم السماح بالتجمعات المحدودة في المنازل للأشخاص الذين تلقوا اللقاح كما تستطيع المراكز التجارية العمل بنسبة إشغال 30%، لكن مع عدم السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما".

وأضاف: "سيكون أيضا، بوسع الأندية الرياضية وصالونات التجميل فتح أبوابها بكثافة محددة، لكن مع الإبقاء على حظر إقامة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمعارض".

وتابع: "سيتم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية المحلية والدولية في أماكن مفتوحة بحضور 30% فقط من السعة، على أن يكون جميع الحاضرين ممن تلقوا اللقاح وبإذن من وزارة الصحة".

وأعلنت قطر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها سترفع قيود فيروس كورونا تدريجيا على 4 مراحل تبدأ أولاها في 28 مايو وآخرها في 30 يوليو المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 934804
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