روحاني: تم التوصل الى توافق على رفع الاجزاء الرئيسية للحظر

وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين العديد من المشاريع الوطنية التابعة لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية اليوم الخميس: ان الحكومة قامت بانجاز عمل كبير في مجال رفع الحظر.. كان من الممكن ان يكون الحظر قد انتهى الان ولكن علينا الان انجاز ذلك عبر الاجماع وتبادل الافكار معا.



واضاف: باعتقادي ان الاجزاء الرئيسية للحظر قد تم التوافق حول رفعها وينبغي ان تكتمل عمليا وحينها نقوم بالتنفيذ.



وقال: لو کنا نريد رفع الحظر جزءا جزءا لكان ممكنا في نهاية العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 اذار/مارس) وبداية العام الجاري بان يتم مثلا رفع الحظر النفطي والبنكي وان نتقدم الى الامام هكذا.



وفی جانب اخر من تصریحه أعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله في أن يشهد القطاع السياحي مطلع العام الايراني القادم وأيام النوروز ( 21 مارس 2022 ) ظروفا جديدة بفضل التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا والاستمرار في الالتزام بالتعلیمات الصحية.



واشار الرئیس روحاني الى أن القطاع السياحي سيبقى متلكئا خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ، لكنه سيتحسن خلال الاشهر الاخيرة من العام الجاري ومطلع العام الايراني مع اكمال التطعيم ضد كورونا.



واشار الى أن الحكومة بذلت خلال 8 اعوام جهودا جيدة في مجال التراث الثقافي والسياحي وقطاع الصناعات اليدوية ورفعت عدد الاسرّة في الفنادق والمناطق السياحية الى 465 الفا.