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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 13:45

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشيخ "خطيب"

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الشيخ "خطيب"
وأورد المحامي عمر خمايسة، أن قرار التمديد جاء بعد تقديم النيابة العامة لائحة اتهام من 3 تهم ضده، تتعلق بالتعبير عن الرأي.

وأضاف "خمايسة" أن "الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثاني نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة".

أما الاتهام الثالث فهو "التماهي مع منظمة محظورة في إشارة إلى اتهامه بالعضوية في الحركة الإسلامية".

وتابع المحامي: "وعلى ضوء ذلك فقد مددت المحكمة اعتقال الشيخ كمال خطيب، حتى انتهاء الإجراءات القانونية".

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا، قبل نحو أسبوعين وتم تمديد اعتقاله منذ ذلك الحين.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 934817
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