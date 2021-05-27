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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 14:02

الجمعة.. حماس تدعو ليوم غضب على الاحتلال

الجمعة.. حماس تدعو ليوم غضب على الاحتلال
وأكد القيادي الطويل أن المعركة ما زالت مستمرة مع الاحتلال، وقال: "التهديدات باقتحام الأقصى متواصلة، والإعدامات على الطرقات مستمرة، وقطعان المستوطنين منفلتون، وحي بطن الهوى بسلوان ينضم للشيخ جراح".

وشدد الطويل أن الأسباب السابقة وغيرها كفيلة أن تدفع الشباب الفلسطيني لمواصلة المشاركة في مسيرات الغضب.

وأوضح أن الانطلاق غدا ضمن المسيرات تجاه مناطق التماس هو تلبية لنداء "الوحدة والمقاومة" الذي أطلقته القوى الوطنية والإسلامية، لافتًا أن المسيرات ستنطلق غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد البيرة الكبير ومساجد المحافظات الأخرى.

وأكد الطويل أن المسيرات ضرورية لتثبيت معادلات في المستوى السياسي بعدما نجحت المقاومة في تثبيت معادلاتها.

وأردف: "معا وسويا حتى نحقق أهدافنا لنكف يد العدوان عن مقدساتنا وحرائرنا،وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية على استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في محافظات الوطن كافة، والاشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس والاستيطان والحواجز العسكرية.

ودعت القوى أن يكون غدا الجمعة يوم غضب شعبي لتوسيع رقعة الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين، بالإضافة إلى المواقع التي تستمر في فعالياتها الأسبوعية.
مصدر : نقلا عن العالم
رقم : 934819
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