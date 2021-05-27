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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 14:32
استشهاد ثلاثة يمنيين بقصف سعودي على صعدة
وأوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة، أن العدوان السعودي قصف منطقة الرقو في مديرية منبه بقذائف المدفعية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.
مصدر :
وكالات
رقم :
934821
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