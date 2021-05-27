وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أحال مجلس الأمة الكويتي في جلسته المنعقدة صباح اليوم الخميس اقتراحا بقانون لمقاطعة الكيان الإسرائيلي إلى لجنة الشؤون الخارجية عقب الموافقة المبدئية عليه.



وأكد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة أن صيغة الاقتراح بقانون هي الأوفق، مؤكدا: "لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية.. خصوصاً مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ".



وشدد رئيس المجلس على أن "موقف الكويت راسخ شعبياً ورسمياً تجاه قضيته المركزية، مؤكدا أن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، يستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه".



وحيا رئيس مجلس الأمة الكويت المجاهدين قائلا: "تحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأصدر المجلس بياناً أكد فيه تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني، لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.



وأكد البيان رفض المجلس التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس.