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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 19:44

أبناء الجولان السوري المحتل يشيدون بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

أبناء الجولان السوري المحتل يشيدون بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها
ونظم أبناء الجولان مسيرة سيارات جالت أمس الاربعاء في مختلف البلدات المحتلة تأييداً للاستحقاق الدستوري وتأكيداً على تمسكهم بهويتهم العربية السورية وبوطنهم مشيرين إلى أنهم جزء أصيل من الجمهورية العربية السورية ويقفون خلف الرئيس الذي يختاره السوريون.

وشدد أبناء الجولان على أن إجراء الانتخابات ضمن مهلها الدستورية إضافة إلى كونها ممارسة وتطبيقا لمبدأ السيادة يمثل بعد عشرة أعوام من الحرب العدوانية علامة تعاف لسوريا وأكبر انتصار على العدوان.

وأشار أهالي الجولان المحتل إلى أن المواطنين السوريين أكدوا من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات أنهم ماضون بالتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضد وطنهم وسيسجل التاريخ ملاحم من صمود وبطولة كتب حروفها السوريون.
رقم : 934861
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