مفاوضات فيينا النووية مستمرة دون حضور أمريكي

وكتب رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على تويتر اليوم : ناقشنا في هذا الاجتماع آخر تطورات محادثات فيينا.



وأضاف أوليانوف أن الاجتماع تناول الجوانب التنفيذية لاتفاق قادم (بشأن إحياء الاتفاق النووي)، وهو في مرحلة متقدمة من الصياغة.



هذا الاجتماع هو في الواقع الاجتماع الثالث لأعضاء الاتفاق النووي والولايات المتحدة، والذي يعقد دون حضور إيران.



يذكر ان الجولة الخامسة من المحادثات النووية بدأت يوم الثلاثاء الماضي باستئناف جلسات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وقال ممثل روسيا ان جميع الوفود تركز اهتمامها لانجاح المحادثات، معربا عن أمله في ان تكون الجولة الخامسة هي خاتمة المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي مع ايران.