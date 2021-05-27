إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة

وأشار خطيب زاده تغريدة اليوم (الخميس) إلى زيارة وزيري الخارجية الأميركي انطوني بلينكن والبريطاني دومينيك راب للأراضي الفلسطينية المحتلة وكتب يقول ان وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يحاولان من اجل كسب رضا العدو اللدود للاتفاق النووي ، تحريف محادثات فيينا وهذا أمر محبط.



وأضاف مخاطبا وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا: "إن الكيان الإسرائيلي المتعطش للدماء الذي تحاولون إرضائه فعل كل ما في وسعه لتدمير الاتفاق(النووي)".



وأشار خطيب زاده إلى أنه وبدلاً من تشويه سمعتكم ، ركزوا على إحياء الاتفاقية الرئيسية – خيار الحل الوحيد المطروح على الطاولة-.



جدير بالذكر أن وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني التقيا خلال زيارتهما للأراضي الفلسطينية المحتلة بمسؤولين إسرائيليين وأدلوا بتصريحات حول الاتفاق النووي.