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الخميس 27 أيار 2021 ساعة 20:48

انتشار دبابات وعجلات عسكرية جنوبي بغداد

انتشار دبابات وعجلات عسكرية جنوبي بغداد
وقالت مصادر صحفية إن "دبابات وعجلات عسكرية انتشرت في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، بالقرب من مصفاة الدورة النفطية، مع اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة".

وأضاف، أن "الانتشار كان بالقرب من جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء الحكومية، وقريب أيضا من قصر السندباد حيث مقر إقامة رئيس الجمهورية برهم صالح ومكان إنعقاد اجتماع اليوم بحضور رؤوساء الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى".

وتعقد الرئاسات العراقية اليوم الخميس اجتماعا بعد ساعات في منزل رئيس الجمهورية، برهم صالح، لمناقشة تداعيات أحداث الأمس.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن اعتقال قائد عمليات الأنبار في "هيئة الحشد الشعبي" قاسم مصلح من قبل قوة خاصة عراقية واميركية.

 يذكر أن قاسم مصلح يعد من القيادات البارزة في "الحشد الشعبي"، وكان مقربا من نائب رئيس الهيئة الشهيد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الفريق قاسم سليماني ، اللذين اغتيلا في ضربة جوية لطائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في مطلع عام 2020.
مصدر : وكالات
رقم : 934883
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