توسع الاحتلال الإماراتي الاسرائيلي في اليمن

فالخطوة الإماراتية توحدتِ الردود المستنكرة لها سواءً من قبل القوى المناهضة لتحالف العدوان أو قوى مؤيدة له.



إذِ اعتبر مسؤولون في حكومة هادي أن ما يحدث وصمة عار وتفريط بسيادة اليمن، وهو الموقف الدائم والمتكرر لطرف صنعاء.



ويكشف هذا التطور حقيقة ما توالت من تحذيرات حول نوايا التحالف السعودية الإماراتي، وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكريفي اليمن.



وهذا ما ترجمته التحركات الأخيرة لأبو ظبي في جزيرة ميون بالتزامن مع إنشائها لتشكيلات عسكرية في الساحل الغربي ومحافظة المهره، وما سبق ذلك من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى التي تُدار حالياً من قبل قوات إماراتية.



ويكتنف الغموض الموقف السعودي من المساعي الإماراتية لاحتلال الجزر اليمنية، لكن ثمة من يُعيد الأمر إلى تفاهمات وسياسيات تقاسمبين الحليفتين، خاصة مع معلومات تُشير إلى سيطرة السعودية بشكل تام على جزيرتي بكلان والدويمة قبالة سواحل ميدي.



وتبدو حكومة هادي كالمتفرج إزاء هذه الممارسات التي أثارت استياء الأوساط اليمنية مع اختلاف توجهاتهم بما فيهم أتباعها، فيما عزز الأمرموقف صنعاء الذي تلخصه في الدفاع عن سيادة اليمن ووحدتها واستقلاليتها.



وفي هذا الصدد اكد القيادي الجنوبي ووزير الدولة لشؤون الحوار احمد القنيع، ان الارض التي تتواجد فيها القوات الاماراتية او الاميركية في جزيرة ميون هي اراض محتلة، ويعتبر كل من يتواجد على الاراضي اليمنية بانه محتل.



وقال القنيع: لقد تم انشاء اماكن تخزين في جزيرة ميون باشراف وتوجيه من كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى ان الافلام المسجلة بينت وجود عناصر من الاحتلال الاسرائيلي في جزيرة ميون.



واوضح القنيع، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يحلم بالامتداد ويريد ان يكون له قواعد قريبة من دول المقاومة.



كما اكد القنيع انه ليس هناك اي خلاف بين الامارات والسعودية في احتلال الجزر، حيث تحتل السعودية الكثير من محافظات اليمن وليس من الجديد ان تحتل احدى الجزر اليمنية ايضا.



من جانبه، اكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين كنعاني مقدم ان السيطرة على جزيرة ميون تمت عام 2017 من قبل القوات العسكرية السعودية التي فرضت على سكان الجزيرة المغادرة خلال شهر واحد.



وقال النعماني: ان جزيرة ميون كانت دائما محل اطماع الاستعمار البرتغالي والفرنسي والبريطاني، حيث تمتاز جزيرة ميون بموقع استراتيجي وكانت السبب في اندلاع الصراعات لتدويل منطقة البحر الاحمر.



واوضح النعماني، ان السعودية قامت عام 2017 بطرد السكان وقامت بتشييد قاعدة اتصالات بالتنسيق مع الامارات والكيان الاسرائيلي لمراقبة حركة الملاحة، مشيراً الى ان هناك توزيعا للادوار بين الامارات والسعودية بشان التواجد العسكري.



واضاف النعماني، ان المعلومات التي ادلى بها اهالي الجزيرة تفيد بان هناك في الجزيرة قوات اميركية الى جانب القوات البريطانية والاسرائيلية.











