اجتماع للرئاسات الثلاث بالعراق بشأن أوضاع البلاد الأخيرة

العراق (إسلام تايمز) - ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقي، حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اجتماع السلطات الثلاث الذي دعا إليه رئيس الجمهورية برهم صالح، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.