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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 00:27

رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال

رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
وذكر بيان لمكتب الجبوري تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه عن" ادانة واستنكار محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهم بجروح خطيرة". 

وطالب القوات الامنية بـ"فتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون وهو ما يفرض على القوات الامنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الاخرين".
رقم : 934907
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