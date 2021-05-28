رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال

العراق (إسلام تايمز) - نجا رئيس مجلس النواب العراقي السابق السياسي سليم الجبوري، من محاولة اغتيال تعرض لها في محافظة ديالى شمال العراق، فيما اصيب اثنين من أفراد حمايته.