زياد النخالة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

وأضاف النخالة عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: "جميعنا في المقاومة نعتبر أن القدس هي ميزان سلوك كل دول العالم تجاه القضية الفلسطينية".



و جدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي التأكيد على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المنطقة والمقاومة في موقف موحد".



ونقل عن بري قوله : "إن انتصار غزة نقل القضية الفلسطينية من مكان إلى مكان آخر".



و أشار إلى أنه "سيكون لكل قوى المقاومة موقف واحد في حال التعرض للقدس وهي في جبهة واحدة ومتجانسة".



وأضاف النخالة: "سيكون للمقاومة موقف متكامل في العمل العسكري والسياسي".