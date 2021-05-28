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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 08:09

زياد النخالة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

زياد النخالة يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
وأضاف النخالة عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت: "جميعنا في المقاومة نعتبر أن القدس هي ميزان سلوك كل دول العالم تجاه القضية الفلسطينية".

و جدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي التأكيد على ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المنطقة والمقاومة في موقف موحد".

ونقل عن بري قوله : "إن انتصار غزة نقل القضية الفلسطينية من مكان إلى مكان آخر".

و أشار إلى أنه "سيكون لكل قوى المقاومة موقف واحد في حال التعرض للقدس وهي في جبهة واحدة ومتجانسة".

وأضاف النخالة: "سيكون للمقاومة موقف متكامل في العمل العسكري والسياسي".
مصدر : وكالات
رقم : 934916
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