الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 08:20

البرازيل تسجل 67467 إصابة و2245 وفاة جديدة بكورونا

البرازيل تسجل 67467 إصابة و2245 وفاة جديدة بكورونا
وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 67467، مقابل 80486 في بيانات الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى 16342162 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2245 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2398 في إحصائية الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 456674 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وأضافت أن حصيلة حالات الشفاء تبلغ حاليا 1478629، بينما لا تزال 1099196 إصابة تعتبر نشطة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.
مصدر : وكالات
رقم : 934922
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
28 أيار 2021
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
28 أيار 2021
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
28 أيار 2021
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
28 أيار 2021
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
28 أيار 2021
إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة
إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة
27 أيار 2021
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
27 أيار 2021
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
27 أيار 2021
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
27 أيار 2021
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
26 أيار 2021
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
مؤامرة إماراتية جديدة وخطيرة في اليمن على غرار النموذج البريطاني
26 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول