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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 08:27

الرئيس السوري يفوز بولاية رئاسية رابعة بنسبة 95% من الاصوات

الرئيس السوري يفوز بولاية رئاسية رابعة بنسبة 95% من الاصوات
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمود الصباغ، خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس السوري بشار الأسد حصل على أصوات 13540360 مقترعاً في الانتخابات ،أي ما يعادل 95.1% .

بينما حاز المرشح محمود مرعي على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3 في المئة، وحاز عبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5 في المئة من أصوات الذين شاركوا في التصويت، وبلغ عددهم أكثر 14 مليون ناخب.

وأضاف الصباغ " بلغ عدد الناخبين السوريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الحالية 14239000 ناخبا".

ويحدد الدستور السوري مدة الولاية بسبع سنوات ميلادية.

وكان وزير الداخلية محمد الرحمون قال إن عدد الذين يحق لهم التصويت ممكن تجاوزا الـ 18 عاما يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها.

يذكر أن الرئيس السوري حاز نسبة 88.7 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2014.


وجرت الانتخابات الرئاسية الأربعاء 26/5/2021 في عموم المحافظات السورية، بعد أن كانت سفارات سوريا في عدد كبير من العواصم قد شهدت إقبالاً غير مسبوق على الانتخابات الرئاسية يوم 20 من الشهر الحالي.
رقم : 934927
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