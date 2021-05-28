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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 08:40

أميركا تعبر عن "أسفها الشديد" لقرار أممي بفتح تحقيق للعنف في غزة

أميركا تعبر عن "أسفها الشديد" لقرار أممي بفتح تحقيق للعنف في غزة
وقال بيان صادر عن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف "تحرك اليوم يهدد بعرقلة التقدم الذي تحقق". وفقا لـ "رويترز".

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء ذلك عقب التصويت الذي جرى بعد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين.

وتم التصويت بناء على طلب ألمانيا. وقد أيد القرار 24 من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك روسيا. وقد صوتت تسع دول ضد القرار، بما في ذلك النمسا وألمانيا وبلغاريا وبريطانيا. امتنعت 14 دولة، بما في ذلك فرنسا، عن التصويت.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته باكستان بتأييد 68 دولة.

وكان القصف الإسرائيلي لغزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية خلف 243 قتيلا من الجانب الفلسطيني، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي.
رقم : 934932
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