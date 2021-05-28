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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 11:20

دعوات للمشاركة في مسيرة منددة بالاستيطان في نابلس وطولكرم

دعوات للمشاركة في مسيرة منددة بالاستيطان في نابلس وطولكرم
وطالبت القوى والمؤسسات كافة المواطنين في بلدات جنوب مدينة نابلس للمشاركة الحاشدة في صلاة الجمعة ومن ثم التوجه إلى جبل صبيح تنديدا بمحاولة سلطات الاحتلال إنشاء بؤرة استعمارية، بعد استشهاد شابين من نابلس دفاعاً عن جبل صبيح.

كما دعت القوى الوطنية في طولكرم للمشاركة في مظاهرات اليوم الجمعة والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال لمواجهة قرار مصادرة مئات الدونمات من اراضي قرية عنبتا تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة عليها.

وخلال الأيام الأخيرة استشهد شابين من نابلس دفاعاً عن جبل صبيح وهما عيسى برهم من بلدة بيتا وطارق صنوبر من يتما.

تجدر الإشارة إلى أن الأطماع الاستيطانية في منطقة جبل صبيح تجددت في اذار من العام الفائت، فيما أقام الاحتلال والمستوطنون بؤرة استيطانية على الجبل في محاولة للسيطرة عليه وكمقدمة لإقامة مستوطنة كبيرة في المنطقة.

وفي طولكرم تدعت القوى الوطنية للمشاركة في مظاهرات اليوم الجمعة والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال لمواجهة قرار مصادرة مئات الدونمات من اراضي قرية عنبتا تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة عليها.
رقم : 934957
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