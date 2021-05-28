عشائر البصرة: الحشد الشعبي الضمانة الحقيقية لوحدة العراق

وأكدت العشائر العراقية بالبصرة التي ينخرط العديد من أبنائها في قوات الحشد الشعبي وقدمت الكثير من الشهداء في مواجهة ودحر تنظيم داعش الإرهابي، إن "العشائر في البصرة ترفض المساس بوحدة العراق أو التعدي على رموزنا الدينية والسياسية والجهادية".
وجاء هذا الموقف العشائري عقب قيام قوات أمريكية عراقية مشتركة باعتقال القائد في الحشد الشعبي وقائد عمليات محافظة الأنبار المجاهد قاسم مصلح الذي منع قوات أمريكية من دخول الأراضي العراقية كانت قادمة من سوريا، وفق مصادر مطلعة تحدثت لموقع "إسلام تايمز
".
وينشر موقع اسلام تايمز نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾
صدق الله العلي العظيم
لايخفى على احد المساعي الخبيثة التي تقف خلفها قوى اقليمية ودولية لاجهاض تجربة العراق الديمقراطية منذ عام 2003 والى يومنا هذا حقداً وحسداً وخوفاً من عراقٍ قوي معافى يكشف عوراتهم وزيف ادعاءاتهم حتى كان اشرسها جمع شذاذ الافاق الذين هزموا شر هزيمة بفتوى المرجعية الرشيدة على يد ابناء الوطن الغيارى في الحشد الشعبي ومختلف صنوف القوات المسلحة وسائر الاجهزة الامنية الذين لم يدخروا جهداً وقدموا الارواح قرابين في سبيل تحرير العراق ودحر الارهاب .
فلم يتعض اعداء الوطن ولازال الغل يعمي قلوبهم وهم يسعون جهاراً نهاراً بفتنة تلو اخرى لضرب وحدة هذا الشعب والنيل من عقيدته وانتماءه الوطني وليؤدوا تجربته الديمقراطية ويشعلوا فتيل الخراب والدمار في الوسط والجنوب ليتقربوا زلفى لاعداء الله والانسانية . وكم من مخطط في الخفاء هدمه ابناء الوطن المعطاء .
اننا شيوخ ووجهاء ورموز عشائر البصرة مدينة الشهداء ومعقل الجهاد والتضحية وسند الوطن العزيز في الوقت الذي نرفض وبشدة المساس بوحدة الوطن او التعدي على رموزنا الدينية والسياسية والجهادية ونقف بوجه كل من تسول له نفسه السعي لاجهاض العملية السياسية الديمقراطية او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة كذلك لانقبل المساس بمن لبى وضحى وقدم القرابين ليبقى الوطن آمناً من عودة الدكتاتورية واذنابها ولانتنكر لدماء شهدائنا الابطال .
يا ابناء العراق الغيارى ..
الحشد الشعبي الضمانة الحقيقية لوحدة العراق والسيف البتار بوجه الاعداء والسور الحقيقي لحماية العقيدة مع سائر اخوانهم في القوات المسلحة والاجهزة الامنية فلا تكونوا مصداقاً لقول امير المؤمنين عليه السلام "انت كمن يعين عدوه على نفسه"
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عشائر محافظة البصرة
27/5/2021