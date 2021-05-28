عشائر البصرة: الحشد الشعبي الضمانة الحقيقية لوحدة العراق

العراق (إسلام تايمز) - أكدت عشائر محافظة البصرة في جنوب العراق، على أن الحشد الشعبي الضمانة الحقيقية لوحدة العراق، منددة بالمساعي الخبيثة التي تقف خلفها قوى إقليمية ودولية لإجهاض تجربة العراق الديمقراطية.