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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 15:26

عبد اللهيان : إيران لن تتوانى عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

عبد اللهيان : إيران لن تتوانى عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني
وأوضح عبداللهيان أن معركة سيف القدس أثبتت أن حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية من النيل إلى الفرات لن يتحقق مطلقا، لافتًا إلى أن معركة سيف القدس أثبتت هشاشة كيان العدو وفشل القبة الحديدية رغم الدعم اللامتناهي الأمريكي والغربي.

وأشار إلى أن أسلوب الردع والمقاومة يضع اسسه قادة المقاومة في فلسطين، وإيران لا تتوانى عن تلبية جميع مطالب الشعب الفلسطيني وقيادته مشيرا الى أن إيران تدعم المقاومة دون النظر للخلفية المذهبية لها.

وقال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية في خطاباته المتعددة.

وأفاد عبد اللهيان أن الشعب اليمني ورغم حصاره لا يزال متمسكا بالقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يتمتّع بقدرات عسكرية متطورة وروح معنوية صلبة، ودعمه للقضية الفلسطينية يحمل دلالات كبيرة.
رقم : 934987
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