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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 15:44

لبنان سيشهد في الايام القادمة وصول كميات كبيرة من لقاح فايزر

لبنان سيشهد في الايام القادمة وصول كميات كبيرة من لقاح فايزر
وقال البزري اليوم الجمعة في حديث صحفي وهذه الوفرة في اللقاحات ستؤدّي إلى تسريع وتفعيل عمليات التلقيح، حيث ستضطر الوزارة إلى إنشاء مراكز إضافية مؤقتة وتعزيز المراكز الحالية، وزيادة كمية اللقاحات المتوفرة فيها.

ودعا البزري المواطنين إلى الإقبال على تسجيل أنفسهم في المنصة، وتلقّي اللقاح عبر وزارة الصحة لأنها الطريقة الأفعل والأفضل من أجل حماية المجتمع من إنتشار وباء الكوفيد 19، ومن أجل الحفاظ على التحسّن في المؤشرات الوبائية لكي ينتقل لبنان من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية، ومنها إلى المرحلة الأولى في الإنتشار المجتمعي حيث يُصبح بالإمكان إعادة فتح البلاد بصورة شبه طبيعية وكاملة.

وفي السياق أشارت مستشارة رئيس حكومة لبنان للشؤون الصحية بترا خوري إلى أن أرقام كورونا في لبنان جيدة جداً، والدليل هو إقفال أقسام "كورونا" في بعض المستشفيات.

وقالت خوري في حديث إذاعي إننا اليوم أمام شهرين للوصول الى حلّ جيّد بالنسبة لفيروس "كورونا" قبيل شهر أيلول/سبتمبر، والمطلوب من المواطنين التسجيل وتلقّي اللقاح المضاد للجائحة في أسرع وقتٍ ممكن، وفيما التلقيح أصبح حاجة لدى عدد من الناس وهناك إقبال جيّد على لقاح "أسرازينيكا" بعد تأمينه بشكلٍ مفتوح.

وتابعت: إذا كانت المناعة التي اتّخذت من خلال الاصابة بـ"كورونا" هي بنسبة 50% فنحن لا نزال نحتاج الى 20% من التلقيح للوصول الى رقمٍ مريح بالنسبة للمناعة المجتمعية.

وأضافت خوري أن وزارة الصحة تقوم بدور كبير لإخراج الأدوية من المستودعات الى الصيدليات وهناك فواتير منذ العام 2020 في مصرف لبنان لم يتم تسديدها إلى الموردين حتى الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 934991
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