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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 19:36

السعودية: أحكام بالسجن لأمير وضباط في قضايا فساد

السعودية: أحكام بالسجن لأمير وضباط في قضايا فساد
ونشرت مصادر رسمية  16 حكما قضائيا أصدرتها الهيئة، تتضمن أحكاما مختلفة بحق مرتكبي أبرز القضايا الجنائية، التي كان أولها حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والحكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال (42 ألف دولار).

وشملت الأحكام، كذلك، إدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء المذكور في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (6ر2 ألف دولار).

كما شمل ذات الحكم إدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).

كما شملت الأحكام موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة ودفع غرامة مالية 200 ألف ريال.
مصدر : وكالات
رقم : 935018
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