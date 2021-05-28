الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 20:05

باكستان ترحب بقرار أممي بالتحقيق في اعتداءات 'إسرائيل'

باكستان ترحب بقرار أممي بالتحقيق في اعتداءات
جاء ذلك خلال تغريدة نشرها وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، على حسابه بموقع "تويتر"، مساء الخميس.

وقال قريشي "نرحب بتبني مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا قدمته باكستان يدعو إلى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشار قريشي أن "القرار الأممي يشمل إنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة".

والخميس، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية‎ المحتلة حتى 13 أبريل/ نيسان 2021.

ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بالقرار، بينما رفضته الكيان الإسرائيلي وأكدت أنها لن تتعاون معه، فيما أعربت واشنطن عن أسفها تجاهه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".
مصدر : وكالات
رقم : 935019
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
28 أيار 2021
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
28 أيار 2021
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
28 أيار 2021
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
28 أيار 2021
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
28 أيار 2021
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
28 أيار 2021
إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة
إيران: على أمريكا وبريطانيا إحياء الاتفاق النووي بدل من كسب رضا الصهاينة
27 أيار 2021
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
السيد الخامنئي يعلن دعمه للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور
27 أيار 2021
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
قاذفتا صواريخ حديثتان وجديدتان تكشف عنهما صناعة الدفاع الإيرانية
27 أيار 2021
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
27 أيار 2021
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
روحاني: الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب
26 أيار 2021
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول
26 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
سيد المقاومة يهنئ المقاومة الفلسطينية بانتصارها
الفرص الضائعة والجري نحو المجهول