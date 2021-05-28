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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 20:10

تركيا تسطو على شبكة كهرباء في شمال الحسكة والرقة

تركيا تسطو على شبكة كهرباء في شمال الحسكة والرقة
وقالت مصادر خاصة ، إن شركة (a.k)، التركية بدأت بمد خطوط كهربائية من الأراضي التركية إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين لتقوم بتغذيتهما بالطاقة بعد السطو على الشبكة السورية واستخدامها بشكل غير شرعي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المحتلة في المحافظتين بسبب وقف “قسد”، لتغذية “محطة تحويل المبروكة”، بريف الحسكة الغربي، نتيجة لتوقف عملية توليد الطاقة في سد تشرين بعد انخفاض منسوب نهر الفرات الناتج عن حبس قوات الاحتلال التركي لمياه النهر منذ شهر شباط الماضي.

ويتخوف سكان محافظة الحسكة من وقف الاحتلال التركي للعمل باتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، وبالتالي من الممكن أن توقف القوات التركية العمل بمحطة “أبار علوك”، التي تعد المصدر الوحيد لمياه الشرب في مدينة الحسكة و٥٤ منطقة وقرية تتبع لها.
رقم : 935022
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