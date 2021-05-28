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الجمعة 28 أيار 2021 ساعة 22:00

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق الاحتلال مسيرات بالضفة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق الاحتلال مسيرات بالضفة
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في مسيرة قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص الحي، وثلاثة بالمعدني المغلف بالمطاط، و15 بالاختناق، و2 بجروح نتيجة سقوطهم عقب مطاردة جنود الاحتلال لهم.

وأدى عشرات المواطنين الصلاة على قمة الجبل، ونظموا مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية هناك.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيت دجن (شرقي نابلس)، وكفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال) بالضفة، وأسفرت أيضا عن وقوع عشرات الإصابات بالاختناق، بحسب شهود عيان.

وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
مصدر : وكالات
رقم : 935038
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