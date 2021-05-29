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السبت 29 أيار 2021 ساعة 00:56

المرجع الحائري: نؤكد دعمنا للحشد الشعبي والمقاومة في العراق

المرجع الحائري: نؤكد دعمنا للحشد الشعبي والمقاومة في العراق
وقال السيد الحائري في بيان اطلع عليه موقع "إسلام تايمز"، بشأن اعتقال أحد قاسم مصلح قائد عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار غرب العراق على يد قوة أمريكية عراقية مشتركة مؤخراً "️نؤكّد موقفنا الداعم لأبنائنا في الحشد الشعبي وفصائل المقاومة".

وأضاف "️أننا نرى فيهم اليد الضاربة والقوة القاهرة للمتربصين بأمن البلد ومصالح أهله"، مشيراً إلى أن "المقاومة متفانية لصالح الوطن والدفاع عن مقدساته وحرماته".

وتابع المرجع السيد الحائري على أن "هذه القوة المخلصة التي كسبت موقع القداسة في قلوب قطاعات الشعب الواسعة تشكل ضماناً لأمن الوطن ووحدة أراضيه".

وأوضح إن "️تواترت المكائد من قبل بعض الأعداء للنيل منه والتآمر ضده بمرأى ومسمع من أصحاب القرار والحكوميين، وبلا موقف مناسب يبرئ ذممهم أمام الله تعالى وهذا الشعب الغاضب".

وطالب السيد الحائري الجميع بإسناد وتأييد هذا الوجود المبارك للحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، بل قطع كل يد تريد التطاول على هذا الوجود المقدس أو إلغاء دوره وتهميشه، أو فرضه مليشيات خارج إطار القانون".
رقم : 935065
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