صدور العدد الأول من مجلة جامعة الشهيد مطهري بمدينة مشهد

وتصدر هذه المجلة عن منظمة الباسيج الطلابي وشمل هذا العدد من المجلة عناوين مختلفة منها (يوم القدس العالمي؛ الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك) للكاتب محمد جواد رجبي، و (الالتزام من مستلزمات الإيمان بالنبوة)، للاستاذ محمد علي اذرشب، و (هل كان مُلتزماً حقيقياً ومؤمناً واقعياً) للسيد مهدي باقر.



فيما كان الموضوع الرابع (اقتراح لمن يريد أن يُحسب في عداد الملتزمين) للكاتب مهدي فياض صابري ، وفي الموضوع الخامس تناول الكاتب مهدي فياض صابري (الرؤيا التي أدت إلى المعرفة بالإمام الحسين عليه السلام)، وتناول الكاتب والمدرس عارف حجاوي موضوع (اللغة العالية: الجموع في اللغة العربية)، وكان الموضوع الأخير (ماذا تفهم من العبارة التالية؟) للكاتب مهدي فياض صابري.



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