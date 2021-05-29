اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ

وقال اللواء قاآني في كلمة له بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة نائب قائد فيلق القدس العميد السيد محمد حجازي، "أعلن وبثقة أن الصواريخ التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية باتت من صنع الفلسطينيين".



وأضاف "الفلسطينيون يعدون العدة لاستعادة كل الأراضي الفلسطينية، ومظهر قوة المقاومة تمثل في 12 يوماً من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بلا توقف".



وشدد قائد قوة فيلق القدس على إن "أكثر من ألف صاروخ من النوع المتطور صنعها الفلسطينيون واستهدفوا بها قوات الاحتلال الصهيوني".



وتابع "يجب أن يترك الصهاينة أرض فلسطين أذلاء، وأعلمكم أن المقاومة الفلسطينية باتت تفكر وتخطط في استعادة كل الأرض الفلسطينية".



