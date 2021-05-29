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السبت 29 أيار 2021 ساعة 07:55

حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في فلسطين المحتلة

حملة لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في فلسطين المحتلة
وحملت هذه الحملة دعوات مثل "نفع مصالح أهلك وبلدك وشعبك" "فضل المصالح العائلية والصغيرة والبسطات وليس فروع الشبكات الكبرى" "نشتري المنتج الوطني" "اشتروا المنتج الوطني وتعرفوا عليه" "تبرع لمشروع خيري في بلدك" "بالتعاون والتكافل نقوّي مجتمعنا".

وستدعو الحملة إلى تنظيم فعاليات ونشاطات لتعزيز الأوضاع الاقتصادية في وجه الحرب الاقتصادية الإسرائيلية على فلسطين، وبناء التضامن والتكافل الاجتماعيين.

وانتشرت عدة صور لمنتجات بديلة عن المنتجات الاسرائيلية كتشجيع المواطنين في كافة المدن الفلسطينية في الداخل والضفة لشراء ودعم المنتجات العربية وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي العربي البديل "الأولوية للمنتجات العربية وإن لم تكف فالصناعات الأجنبية والتركية".

ولاقت الحملة صدى واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت صور المنتجات البديلة تجتاح الشبكة تمهيدا لمقاطعة جميع المنتجات الاسرائيلية.
مصدر : وكالات
رقم : 935098
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