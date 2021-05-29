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السبت 29 أيار 2021 ساعة 07:58
قاليباف مهنئا بفوز الأسد:

اجراء انتخابات حماسية يبشر بمستقبل مشرق لسوريا

اجراء انتخابات حماسية يبشر بمستقبل مشرق لسوريا
وقدم محمد باقر قاليباف في برقية الى رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، التهنئة بنجاح الانتخابات الرئاسية وانتخاب بشار الاسد لولاية رئاسية أخرى.

واعرب قاليباف عن ارتياحه وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، لإجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح وانتخاب بشار الأسد من قبل الشعب السوري الواعي والصامد رئيسا للبلاد.

واضاف إن إجراء هذه الانتخابات بمشاركة واسعة من قبل الشعب، رغم التدخلات والضغوط السياسية والنفسية الخارجية، هو نجاح كبير يبشر بمستقبل مشرق للشعب السوري.

وتابع: أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية العلاقات الودية والأخوية بين إيران وسوريا، وللتعبير عن إرادة مجلس الشورى الإسلامي في دعم تطوير وتوسيع التعاون بيننا في مختلف المجالات.

وحمّل قاليباف نظيره السوري تهانيه وتحياته الحارة الى بشار رئيس الجمهورية السورية بشار الاسد، معربا عن تمنيه موفور الصحة والنجاح لرئيس مجلس الشعب وأعضائه وللحكومة السورية، والتقدم والازدهار لشعب سوريا.
رقم : 935100
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