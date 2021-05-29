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السبت 29 أيار 2021 ساعة 07:59

حزب الله يوجه تهنئة للرئيس السوري بالعرس الانتخابي

حزب الله يوجه تهنئة للرئيس السوري بالعرس الانتخابي
وقال حزب الله في بيان له بحسب قناة "المنار": "لقد أكد السوريون مجددا من خلال صناديق الاقتراع بعدما أثبتوا ذلك مرارا ‏وتكرارا بالفداء والتضحيات والمواقف الثابتة التزامهم الكامل بالوحدة الوطنية ‏ورفض التفرقة والطائفية والتقسيم، مؤكدين على تمسكهم بالخيار السياسي الذي ‏انتهجته سوريا طوال تاريخها الحديث بالالتزام الكامل بالقضية الفلسطينية ‏ومواجهة الاحتلال والعدوان، ورفض التكفير والخيانة والإرهاب".

وتابع الحزب في بيانه: "إننا نأمل أن تُشكّل السنوات القادمة فرصة كبيرة لعودة سوريا إلى لعب دورها ‏الطبيعي والطليعي في العالم العربي وعلى المستوى الدولي، وأن تتحقق كل آمال ‏الشعب السوري بالرخاء والازدهار، وأن تتكلل المساعي الكبيرة بإعادة الإعمار ‏وعودة النازحين، وأن تتكامل هذه المسيرة بتحرير بقية المناطق الخاضعة للاحتلال ‏والإرهاب".

وأشار حزب الله إلى أنه يتقدّم "بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات من الرئيس الدكتور بشار ‏الأسد ومن الشعب السوري الشقيق بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية العربية ‏السورية لولاية دستورية جديدة، بعد عملية انتخابيةٍ كبيرة كانت بمثابة استفتاء ‏شعبيٍ وسياسيٍ واسع النطاق، عبّر عنه الإقبال الكثيف غير المسبوق على صناديق ‏الاقتراع وفي التظاهرات التي عمّت البلاد قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية التي ‏تحولت الى عرس وطني كبير على امتداد الأراضي السورية المحررة من براثن ‏الاحتلال والإرهاب".

وفاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على 95.1% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

وحصل المرشحان محمود أحمد مرعي، على 470 ألفا و276 صوتا بنسبة 3.3% وعبد الله سلوم عبد الله على 213 ألفا و968 صوتا، وبنسبة 1.5% من مجموع الأصوات التي شاركت في التصويت إذ بلغ العدد الإجمالي للناخبين داخل سوريا وخارجها 18107108.
رقم : 935101
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