تجهيز قاعدة العمليات الغربية للجيش الايراني بطائرات قتالية مسيرة

وافاد الموقع الاعلامي للجيش يوم الجمعة، أن الطائرات المسيرة تم تسليمها لوحدة الطائرات بدون طيار التابعة للجيش في غرب البلاد صباح يوم الجمعة بعد أن قطعت مسافة بطول 480 كم بنجاح.



وقال قائد وحدة الطائرات بدون طيار التابعة للجيش في غرب البلاد ، في إشارة إلى القدرة متعددة الأغراض لهذه الطائرة في العمليات القتالية والاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية، قال أن طائرة مهاجر 6 تستخدم لتوفير الأمن في الحدود الغربية من البلاد.



وأعلن العقيد مرزبانبور عن قدرة هذه الطائرة المسيرة على الطيران في جميع ساعات النهار والليل وفي أي ظروف جوية، وقال: تم بناء هذه الطائرة بمدى تشغيلي يبلغ 1200 كم وسقف طيران يبلغ 18 الف قدم بجهود الخبراء الايرانيين .