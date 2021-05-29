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السبت 29 أيار 2021 ساعة 08:01

وزير الصناعة الايرانية: قيمة المعادن المكتشفة تبلغ 500 مليار دولار

وزير الصناعة الايرانية: قيمة المعادن المكتشفة تبلغ 500 مليار دولار
واضاف علي رضا رزم حسيني، يوم الجمعة ، خلال زيارة لمصنع مرواريد للسكر في مدينة مهاباد شمال غرب البلاد، إن استمرار عمليات التنقيب عن المعادن يظهر ان قيمة مخزونها سيصل إلى ألف مليار دولار.

واشار الى أن قطاع التعدين والصناعات التعدينية يحظى باهمية بالغة للغاية وله القدرة على مواكبة النفط لكسب العملة وخلق فرص عمل في البلاد وهو منصة قيمة للاستثمار الجديد.

ولفت وزير الصناعة والمناجم والتجارة الى تحديد أكثر من 60 مليار طن من الاحتياطيات المعدنية في البلاد، منها حوالي 37 مليار طن احتياطيات مؤكدة والباقي محتملة.

وأكد رزم حسيني على متابعة موضوع منع بيع المعادن الخام، معربا عن اعتقاده بعدم استخراج المعدن ما لم يكن بالإمكان معالجته داخليا لخلق قيمة مضافة.

يعتبر مصنع مهاباد للسكر بسعة سنوية تبلغ 2 مليون طن من بنجر السكر أحد أكبر مصانع السكر في محافظة أذربايجان الغربية، والذي لا يزال قيد الإنشاء باستثمارات تزيد عن 100 مليار ريال وسيبدأ تشغيله بحلول نهاية هذا العام.

مع اكتمال وتشغيل مشروع مصنع السكر ووحدتين لإنتاج الكحول والخميرة، سيتم توظيف 470 شخصا بشكل مباشر والفين شخص بشكل غير مباشر.
رقم : 935103
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