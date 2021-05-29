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السبت 29 أيار 2021 ساعة 09:03

ميزانية بايدن العسكرية.. الزيادة 753 مليار دولار

ميزانية بايدن العسكرية.. الزيادة 753 مليار دولار
ويشمل مشروع الميزانية نفقات البنتاغون بحجم 715 مليار دولار مع زيادة الرواتب لكوادره بنسبة 2.7%، ونفقات أخرى بحجم 38 مليار دولار على البرامج المتعلقة بقطاع الدفاع لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الطاقة وغيرهما من الأجهزة والهيئات الحكومية.

وتبلغ النفقات الإجمالية للميزانية 753 مليار دولار، ما يزيد على ميزانية عام 2021 بنسبة 1.7%.

ويقضي مشروع الميزانية بتخصيص الأموال لتطوير واختبار الأسلحة فرط الصوتية وغيرها من الأنظمة من “الجيل القادم”، وذلك في إطار الجهود لتطوير القدرات العسكرية الرامية لمواجهة روسيا والصين.

ومن المخطط لإنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على “المبادرة للردع في المحيط الهادي” التي تهدف إلى ردع الصين والتركيز على المنافسة في منطقة المحيطين الهادي والهندي من خلال تطوير قدرات الرادارات والأقمار الصناعية والأنظمة الصاروخية.

وعلى وجه التحديد يخطط البنتاغون لزيادة النفقات على صواريخ “توماهوك” و”Standard Missile 6″.

وبهدف إعادة تجهيز القوات بأنظمة حديثة أكثر، ينص مشروع الميزانية على إنفاق 112 مليار دولار على الأبحاث.

ومن المقرر أيضا تقليص التمويل لبعض المشتريات، بما فيها تقليص مشتريات دبابات “أبرامز إم 1” من 102 إلى 70 دبابة في العام المالي القادم، وشراء 8 سفن حربية جديدة مقابل 12 ضمن الخطة السابقة. وبشكل عام سيتم توفير 2.8 مليار دولار لاحتياجات أخرى بفضل تقليص مشتريات بعض أنواع المعدات.

ومن بين أولويات البنتاغون شراء 85 طائرة مقاتلة حديثة من نوع “إف 35″، وزيادة التمويل للقوات الفضائية من ملياري إلى 17.4 مليار دولار.

وستستثمر إدارة بايدن 27.7 مليار دولار في تحديث الثالوث النووي الأمريكي، أي الصواريخ المطلقة من الأرض والغواصات المزودة بالصواريخ النووية والقاذفات الاستراتيجية.

وتتضمن الميزانية أيضا إنفاق 617 مليون دولار على محاربة التغير المناخي، الذي أعلنه بايدن إحدى أولويات سياساته خلال حملته الانتخابية.
رقم : 935128
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