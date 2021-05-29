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السبت 29 أيار 2021 ساعة 09:22
اجتماع لوزراء الخارجية العرب في قطر
وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي "في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوي وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية".
مصدر :
وكالات
رقم :
935136
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