العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا

في مراسم مرور اربعين يوما على وفاة العميد محمد حجازي نائب قوة القدس، قال العميد قاآني: خلال الأيام الثلاثة الأولى من حرب غزة، تمكن الشعب الفلسطيني المضطهد من إطلاق ما يقارب ضعف عدد الصواريخ على الأراضي المحتلة في الأيام الثلاثة الأولى من حرب 22 يوما، وهذا الموضوع جزء من اقتدار جبهة المقاومة.



واشار قائد قوة القدس الى تاكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة دعم وتسليح المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة، لافتا الى ان الاداء المقتدر للمقاومة الفلسطينية جعل الكيان الصهيوني يتوسل بالدول الحليفة له بان يتوسطوا لدى الفلسطينيين لوقف الحرب، لكن الفلسطينيين اعلنوا انهم لن يوقفوا مالم يرضخ الصهاينة لشروطهم.



واضاف العميد قاآني: كانت أعنف عمليات القصف الفلسطيني هو آخر الرشقات الصاروخية التي أطلقوها باتجاه الأراضي المحتلة.



وتابع قائد قوة القدس: اليوم بفضل الشهداء الابرار تم اتخاذ إجراءات في جميع أنحاء العالم ، زادت من عمق جبهة المقاومة كل يوم، وأظهرنا أن المقاومة حاضرة في كل مشهد.



واردف يقول: بصفتي شخصًا في صف جبهة المقاومة ، أقول إن الوقت قد ولى عندما أراد الكيان الصهيوني قتل الفلسطينيين بالسلاح ، لأن الفلسطينيين استخدموا معظم هذه الامكانيات الواسعة لإنتاج الاسلحة في أراضيهم.



واضاف العميد قاآني: 3000 صاروخ أطلقها الفلسطينيون على الأراضي المحتلة صنعوها بانفسهم.



وتابع قاآني: إن رسالة المقاومة الفلسطينية والمقاومة الدولية من الآن فصاعدا هي أنه يجب أن يكون لدى الفلسطينيين الخطط اللازمة لحكم كامل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أراضي عام 1948 وأراضي عام 1967 وأراضي غزة، ومن الآن فصاعدًا يجب أن تكون إدارة الأرض لجميع الفلسطينيين.



واضاف: لا شك في أن على الكيان الصهيوني أن يفكر في موعد تسليم السيطرة على الأراضي المحتلة للفلسطينيين.



وقال قائد قوة القدس: أنصح الصهاينة بالعودة إلى أوروبا وأميركا قبل بيع منازلهم هناك والمجيء إلى الأراضي المحتلة، وإعادة بنائها قبل أن تصبح باهظة الثمن.



ومضي يقول: كانت العديد من منشآت البنية التحتية في الأراضي المحتلة متاحة للصواريخ الفلسطينية وكان من الممكن أن تتعرض للقصف، لكنهم لم يفعلوا ذلك لأن الفلسطينيين لن يستغرقوا وقتا طويلا لاستخدام هذه المنشآت الحيوية.



واختتم العميد قاآني قائلا: على الفلسطينيين، ان يعدوا العدة لإدارة كل فلسطين، ويجب على الكيان الصهيوني ايضا ان يفكر في ترك هذه الأرض.