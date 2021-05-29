الإفراج عن ناقلة إيرانية محتجزة في إندونيسيا

وأضافت الوكالة أنه "تم الإفراج عن الناقلة التابعة لأسطول شركة الناقلات الوطنية الإيرانية والمحتجزة في المياه الإندونيسية منذ 24 كانون الثاني الماضي"، مشيرة إلى أنه "تم السماح للناقلة الإيرانية بعد 125 يوما بمغادرة المياه الإندونيسية، بعد اجتياز المحاكمة بنجاح".



وأعلنت طهران في يناير/كانون الأول الماضي، أن قوات خفر السواحل الإندونيسية احتجزت ناقلتي نفط إحداهما إيرانية باسم ”هورس“ والثانية ترفع علم بنما باسم ”فري“، و“أن المسؤولين الإندونيسيين قالوا إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين. وتم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع“.