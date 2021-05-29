الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 أيار 2021 ساعة 10:33

اقتحام الكابيتول.. الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة تحقيق

اقتحام الكابيتول.. الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة تحقيق
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 54 صوتا مقابل 35 على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو أقل من الأصوات الستين اللازمة لتجاوز عقبة أولية.

وانضم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون؛ ليزا موركوسكي من ألاسكا، وميت رومني من يوتا، وسوزان كولينز من مين، وبيل كاسيدي من لويزيانا، وروب بورتمان من أوهايو، وبن ساس من نبراسكا، للتصويت لصالح التشريع.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ التشريع، بعد أيام من تحذيرات علنية وسرية من أنهم يعتقدون أن اللجنة ستضر بهم قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه لا يعتقد أن اللجنة "الدخيلة التي يريدها القادة الديمقراطيون ستكشف حقائق جديدة مهمة أو تعزز التعافي".

وتوقع السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، مايك راوندز، تشكيل لجنة تحقيق من الحزبين بعد "دورة الانتخابات المشحونة سياسيا"، ولكن ليس الآن.

وكان الغرض من مشروع قانون مجلس النواب تشكيل لجنة من 10 أعضاء مقسمين بالتساوي بين الحزبين، في نموذج يحاكي اللجنة التي تم تشكيلها بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال الديمقراطيون إن التحقيق كان ضروريا للوصول إلى حقيقة الهجوم، الذي قلل عدد متزايد من الجمهوريين من شدته، أو منحوا مصداقية لمزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن الانتخابات قد سُرقت.

وقبل التصويت، تساءل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "إذا صوت أصدقاؤنا الجمهوريون ضد هذا، فما الذي تخافون منه؟ الحقيقة؟ هل تخشون أن يتم تبديد كذبة دونالد ترامب الكبرى؟"

السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي صوت لصالح القرار، قال إنه يعتقد أن "الهجوم على المبنى كان هجوما شديدا على الديمقراطية وأحدث موجات صدمة في جميع أنحاء العالم".

وحاولت السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز، وهي من الذين صوتوا لصالح القرار، إقناع المزيد من زملائها الجمهوريين بالانضمام إليها، وقالت للصحفيين: "أريد أن أرى لجنة، هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها وأنا أعمل بجد لتأمين أصوات الجمهوريين".

يشار إلى أنه في السادس من يناير الماضي، هاجم موالون لترامب، مبنى الكابيتول، احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا لنتائج الانتخابات، مما أودى بحياة 5 أشخاص.

وعقب أحداث الكونغرس الدامية، جرى اتهام ترامب بتحريض من هاجموا مبنى الكابيتول، وصوت مجلس النواب الأميركي على عزل ترامب، ليصبح بذلك أول رئيس تجري محاكمة عزله مرتين، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الخطوة.

وحتى الآن، وجهت السلطات الأميركية تهما لأكثر من 400 شخص فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، بما في ذلك نحو 40 من عناصر الخدمة العسكرية السابقين، بالإضافة إلى بضعة أفراد آخرين من الحرس الوطني وجنود الاحتياط.
مصدر : وكالات
رقم : 935149
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا
العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا
29 أيار 2021
العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الأيام الـ 12
العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الأيام الـ 12
29 أيار 2021
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
29 أيار 2021
اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ
اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ
29 أيار 2021
المرجع الحائري: نؤكد دعمنا للحشد الشعبي والمقاومة في العراق
المرجع الحائري: نؤكد دعمنا للحشد الشعبي والمقاومة في العراق
29 أيار 2021
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
28 أيار 2021
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
28 أيار 2021
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
28 أيار 2021
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
28 أيار 2021
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
28 أيار 2021
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
28 أيار 2021
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
28 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!