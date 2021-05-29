استشهاد 3 يمنيين بقصف العدوان سعودي على صعدة

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 3 فتية إثر تعرضهم لقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في صعدة.



وكان استشهد ثلاثة مدنيين ،الخميس الماضي، بقصف مدفعي سعودي على ذات المنطقة.