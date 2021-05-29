المتحدثة باسم الخارجية القطرية تهدي أبياتا من الشعر لفلسطين

وقدمت لؤلؤة الخاطر الشعر في الفعالية التي نظمتها مؤسسة "تعليم فوق الجميع".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية: "قررت أن أتداخل اليوم بصفتي الشخصية والإنسانية"، مضيفة أنني "أهدي هذا الشعر لأبناء وبنات وأرض فلسطين".