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السبت 29 أيار 2021 ساعة 11:19
المتحدثة باسم الخارجية القطرية تهدي أبياتا من الشعر لفلسطين
وقدمت لؤلؤة الخاطر الشعر في الفعالية التي نظمتها مؤسسة "تعليم فوق الجميع".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية: "قررت أن أتداخل اليوم بصفتي الشخصية والإنسانية"، مضيفة أنني "أهدي هذا الشعر لأبناء وبنات وأرض فلسطين".
مصدر :
وكالات
رقم :
935161
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