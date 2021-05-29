الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 أيار 2021 ساعة 11:53

انجازات نوعية يمنية في الهجوم علی العمق السعودي

انجازات نوعية يمنية في الهجوم علی العمق السعودي
طائرات مسيّرة دخلت على خط الانجازات التي حققتها القوات اليمنية مستهدفة قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غرب المملكة محققة اهدافها بدقة عالية.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اكد استهداف القاعدة الجوية السعودي في خميس مشيط في منطقة عسير بطائرتين مسيّرتين من طراز "قاصف كي اثنين". وأوضح أنّ هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع والطبيعي للشعب اليمني في الرد على العدوان السعودي وحصاره المتواصل على البلاد.

الاستهداف اليمني الجوي تزامن مع هجوم واسع لمختلف الوحدات القتالية في العمق السعودي.

المواجهات الضارية أتاحت للقوات اليمنية السيطرة على اربعين موقعا عسكريا في محور جيزان ملحقة بالجيش السعودي خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

الإعلام الحربي اليمني عرض مشاهد للعملية العسكرية الواسعة التي خاضتها القوات اليمنية اضافة الى مشاهد اخرى تظهر الفرار الجماعي للضباط والجنود السعوديين من مواقعهم العسكرية وما زاد من حالة الهلع والذعر غزارة القصف اليمني للمواقع العسكرية السعودية.

الانجازات اليمنية جاءت عقب ارتكاب العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني في محافظة صعدة حيث ادى القصف المدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الى استشهاد ثلاثة فتية في منطقة الرقو بمديرية منبه. وفي وقت سابق استشهد ثلاثة مدنيين بقصف مماثل لمرتزقة السعودية على ذات المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 935165
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا
العميد قاآني: ننصح الصهاينة بالعودة لبيوتهم التي باعوها في اميركا واوروبا
29 أيار 2021
العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الأيام الـ 12
العميد حاجي زادة: عظام الكيان الصهيوني تصدعت في حرب الأيام الـ 12
29 أيار 2021
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
29 أيار 2021
اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ
اللواء قاآني: المقاومة الفلسطينية تصنع الصواريخ
29 أيار 2021
المرجع الحائري: نؤكد دعمنا للحشد الشعبي والمقاومة في العراق
المرجع الحائري: نؤكد دعمنا للحشد الشعبي والمقاومة في العراق
29 أيار 2021
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
تحذيرات اميركية وتعنت إسرائيلي قد يفجر الجبهة الفلسطينية مجددا
28 أيار 2021
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
بدور لإسلام تايمز: فوز الأسد هو مفصل حقيقي وستطوى صفحة الحرب على سوريا
28 أيار 2021
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
عبداللهيان: معركة سيف القدس أسقطت حلم الصهاينة بتشكيل دولة يهودية
28 أيار 2021
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
انطلاق الملتقى التاسع للدراسات الإيرانية بالعاصمة مدريد
28 أيار 2021
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
28 أيار 2021
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!
28 أيار 2021
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
رئيس البرلمان العراقي السابق ينجو من الاغتيال
28 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية يعزز القدرة العسكرية ويرجح كفتها
من هوليود الى فيسبوك وتويتر وغوغل.. حرب الغرب ضد المسلمين مستمرة
قائد الثورة يدعو الشعب الايراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات
هل يسقط المجتمع الدولي في امتحان "جرائم الحرب الاسرائيلية" مجددا؟!